Гройсман заявил, что сожалеет об отставке Котового

Он поблагодарил его за совместную работу. Как написал в своем микроблоге в Twitter глава украинского правительства, во вторник, 23 мая, министр аграрной политики сообщил о намерении покинуть пост.

Мне жаль, но это его решение. Благодарен за совместную работу, - написал Гройсман.

Он также отметил, что новая кандидатура на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины будет предложена после консультаций с коалицией. При этом премьер заверил, что стратегическая линия на развитие отечественного аграрного сектора будет однозначно продолжена.

Гройсман также пояснил, что Кутовой решил вернуться к работе в инвестиционной сфере, которой он занимался раньше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр аграрной политики Тарас Кутовой заявил о своем намерении уйти в отставку.

Он просит народных депутатов с пониманием отнестись к его решению. Об этом во вторник, 23 мая, написал на своей странице в Facebook сам министр.