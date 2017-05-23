18:45 23.05.2017 | Политика | Новости
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Дональд Трамп призывает Израиль и Палестину найти компромисс

"Радио свобода" сообщает, что президент США Дональд Трамп призывает израильтян и палестинцев достичь компромисса относительно мирных договоренностей.

Дональд Трамп призывает Израиль и Палестину найти компромисс

В сообщении говорится, что по мнению Трампа, обе стороны продемонстрировали готовность сделать это во время его двухдневного визита в Израиль и на Западный Берег.

Сообщается, что во время выступления в израильском музее 23 мая Трамп заявил, что его администрация "всегда будет оставаться с Израилем".

Кроме того, по словам президента США, во время его встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом, которая состоялась ранее во вторник в Вифлееме, дает ему основания надеяться, что "палестинцы готовы к достижению мира".

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Трамп заявил, что намерен расширить ядерный арсенал США.


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