Депутаты вызвали Луценко в Раду для отчета

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду, 24 мая, придет в парламент и отчитается за год своей работы.
Народные депутаты пригласили генпрокурора на 12.30. Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат на пленарном заседании во вторник, 23 мая.
При этом глава парламента Андрей Паруюий, пояснил, что с Луценко уже договорено и его выступление будет длится полчаса, а затем будут вопросы от фракций и депутатов, чтобы все, кто желает, могли задать свои вопросы, - пояснил Парубий.
Напомним, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов накануне сообщил, что подготовка к отчету Кабинета министров Украины в парламенте до сих пор продолжается. Кроме того, Герасимов подтвердил, что отчет генпрокурора перед Верховной Радой запланирован на 24 мая.
Как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган сообщила, что точная дата отчета Луценко пока не назначена, но отчет Луценко точно состоится на этой неделе.