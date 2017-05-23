Депутаты вызвали Луценко в Раду для отчета

Народные депутаты пригласили генпрокурора на 12.30. Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат на пленарном заседании во вторник, 23 мая.

При этом глава парламента Андрей Паруюий, пояснил, что с Луценко уже договорено и его выступление будет длится полчаса, а затем будут вопросы от фракций и депутатов, чтобы все, кто желает, могли задать свои вопросы, - пояснил Парубий.

Напомним, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов накануне сообщил, что подготовка к отчету Кабинета министров Украины в парламенте до сих пор продолжается. Кроме того, Герасимов подтвердил, что отчет генпрокурора перед Верховной Радой запланирован на 24 мая.

Как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган сообщила, что точная дата отчета Луценко пока не назначена, но отчет Луценко точно состоится на этой неделе.