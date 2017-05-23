09:34 23.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты во вторник вновь рассмотрят квоты украинского языка на ТВ

Верховная Рада Украины во вторник, 23 мая, на пленарном заседании планирует рассмотреть законопроект об установлении 75% квоты украиноязычного контента на телевидении.

Депутаты во вторник вновь рассмотрят квоты украинского языка на ТВ

Как сказано в повестке дня на вторник, среди прочего также депутаты намерены определиться по ряду экологических законопроектов, в частности вопросам оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке.

Сегодня также парламент, согласно повестке дня, опубликованной на сайте Рады, намерен рассмотреть вопрос внедрения института уголовных проступков и отменить регистрацию иностранных инвестиций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в повестке дня не стоит вопрос введения визового режима с Россией. Глава праламента Андрей Парубий уверен, что этот вопрос ставить на голосование в Верховной Раде Украины можно только после завершения политических консультаций.


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