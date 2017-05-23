20:05 23.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты переименовали Мукачеве в Мукачево

Верховная Рада Украины во вторник, 23 мая, поддержала за основу и в целом проект постановления №5188 "О переименовании города Мукачево Закарпатской области". Инициативу поддержали 234 народных депутатов.

Депутаты переименовали Мукачеве в Мукачево

Таким образом, согласно принятому документу, в украинскую версию названия населенного пункта внесены изменения и теперь название города звучит Мукачево вместо Мукачеве. Русская версия осталась без изменений, - сказано в тексте постановления.

При этом в пояснительной записке к постановлению, переименование города было инициировано его жителями в связи с необходимостью исправить ошибку, которая имела место при присвоении названия населенному пункту после вхождения территории нынешней Закарпатской области в состав Украинской ССР.

Напомним, в марте прошлого года городской совет Мукачево Закарпатской области на очередной сессии поддержал решение о переименовании города.

Как сообщал УРА-Информ, такое решение было принять из-за разногласиями между официальным названием города и учетом на местном уровне.


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