Депутаты переименовали Мукачеве в Мукачево

Таким образом, согласно принятому документу, в украинскую версию названия населенного пункта внесены изменения и теперь название города звучит Мукачево вместо Мукачеве. Русская версия осталась без изменений, - сказано в тексте постановления.

При этом в пояснительной записке к постановлению, переименование города было инициировано его жителями в связи с необходимостью исправить ошибку, которая имела место при присвоении названия населенному пункту после вхождения территории нынешней Закарпатской области в состав Украинской ССР.

Напомним, в марте прошлого года городской совет Мукачево Закарпатской области на очередной сессии поддержал решение о переименовании города.

Как сообщал УРА-Информ, такое решение было принять из-за разногласиями между официальным названием города и учетом на местном уровне.