20:33 22.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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У президента признали, что полное блокирование соцсетей невозможно

Полностью заблокировать российские социальные сети невозможно.

У президента признали, что полное блокирование соцсетей невозможно

Однако уменьшить украинскую аудиторию на 60 процентов вполне реально. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив.

По его словам, сейчас необходимо понять одну простую вещь, действительно, ничего на все сто процентов запретить невозможно, и это факт, который всем понятен. Системы блокировки существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns, тоже очень просто и примитивно, но можно отсечь большую часть аудитории ВКонтакте с помощью url, dns и управления трафиком, - пояснил Шимкив.

Об также заверил, что сейчас власти обдумывают вопросы анализа трафика. А когда начинается обсуждение пакетного анализа, появляются все эти тезисы про миллионы и миллиарды, - пояснил он, добавив, что уже на сегодняшний день в ВКонтакте наблюдается отток пользователей.

Напомним, наказаний за обход блокировки сайтов для простых пользователей не предусмотрено.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Андрей Шевченко сейчас в Верховной Раде работают над соответствующим законопроектом.


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