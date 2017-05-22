У президента признали, что полное блокирование соцсетей невозможно

Однако уменьшить украинскую аудиторию на 60 процентов вполне реально. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив.

По его словам, сейчас необходимо понять одну простую вещь, действительно, ничего на все сто процентов запретить невозможно, и это факт, который всем понятен. Системы блокировки существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns, тоже очень просто и примитивно, но можно отсечь большую часть аудитории ВКонтакте с помощью url, dns и управления трафиком, - пояснил Шимкив.

Об также заверил, что сейчас власти обдумывают вопросы анализа трафика. А когда начинается обсуждение пакетного анализа, появляются все эти тезисы про миллионы и миллиарды, - пояснил он, добавив, что уже на сегодняшний день в ВКонтакте наблюдается отток пользователей.

Напомним, наказаний за обход блокировки сайтов для простых пользователей не предусмотрено.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Андрей Шевченко сейчас в Верховной Раде работают над соответствующим законопроектом.