В ЕС обеспокоены задержкой подписания Соглашения об ассоциации с Украиной

В настоящее время группа экспертов провела анализ основных слабых сторон законодательного процесса. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

По его словам, в Евросоюзе есть определенные беспокойства относительно задержек и сейчас на основе проведенной диагностической работы и разработанных рекомендаций, мы считаем, что имеем хорошие позиции, и в течение следующих месяцев мы будем работать, чтобы догнать упущенное, - пояснил Мингарелли.

Напомним, в Нидерландах дебаты по ратификации ассоциации между Украиной и ЕС могут состоятся либо 23 мая, либо 6 июня.

Как сообщал УРА-Информ, Соглашение об ассоциации Украина-ЕС попадет под угрозу срыва в случае победы на выборах в голландский парламент ультраправых. Так, один из возможных кандидатов на пост премьер-министра заявил, что "выбросит соглашение в мусорник".