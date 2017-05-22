21:57 22.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ЕС обеспокоены задержкой подписания Соглашения об ассоциации с Украиной

В Европейском союзе обеспокоены задержкой реализации некоторых направлений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В ЕС обеспокоены задержкой подписания Соглашения об ассоциации с Украиной

В настоящее время группа экспертов провела анализ основных слабых сторон законодательного процесса. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

По его словам, в Евросоюзе есть определенные беспокойства относительно задержек и сейчас на основе проведенной диагностической работы и разработанных рекомендаций, мы считаем, что имеем хорошие позиции, и в течение следующих месяцев мы будем работать, чтобы догнать упущенное, - пояснил Мингарелли.

Напомним, в Нидерландах дебаты по ратификации ассоциации между Украиной и ЕС могут состоятся либо 23 мая, либо 6 июня.

Как сообщал УРА-Информ, Соглашение об ассоциации Украина-ЕС попадет под угрозу срыва в случае победы на выборах в голландский парламент ультраправых. Так, один из возможных кандидатов на пост премьер-министра заявил, что "выбросит соглашение в мусорник".


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