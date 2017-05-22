Трамп обсудил с президентом Афганистана борьбу с терроризмом

Глава американского государства буквально вчера встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, чтобы обсудить животрепещущие вопросы касающихся террористической атаки.
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Так, лидер США Дональд Трамп обсудил с президентом Гани борьбу с терроризмом и реализацию ключевых реформ в Афганистане.
В часности, Трамп похвалил смелую службу афганских сил безопасности, которые сражаются за свою страну.
Кстати, встреча прошла в Эр-Рияде на саммите США и мусульманских стран
По информации СМИ, в Афганистане число американских военнослужащих увеличилось на пять тысяч человек.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за падения фондового рынка, вызванного скандалам вокруг президента США Дональда Трампа, 500 самых богатых людей мира в целом потеряли 35 миллиардов долларов.