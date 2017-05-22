Трамп обсудил с президентом Афганистана борьбу с терроризмом

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Так, лидер США Дональд Трамп обсудил с президентом Гани борьбу с терроризмом и реализацию ключевых реформ в Афганистане.

В часности, Трамп похвалил смелую службу афганских сил безопасности, которые сражаются за свою страну.

Кстати, встреча прошла в Эр-Рияде на саммите США и мусульманских стран

По информации СМИ, в Афганистане число американских военнослужащих увеличилось на пять тысяч человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за падения фондового рынка, вызванного скандалам вокруг президента США Дональда Трампа, 500 самых богатых людей мира в целом потеряли 35 миллиардов долларов.