08:29 22.05.2017 | Политика | Новости
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Трамп обсудил с президентом Афганистана борьбу с терроризмом

Глава американского государства буквально вчера встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, чтобы обсудить животрепещущие вопросы касающихся террористической атаки.

Трамп обсудил с президентом Афганистана борьбу с терроризмом

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Так, лидер США Дональд Трамп обсудил с президентом Гани борьбу с терроризмом и реализацию ключевых реформ в Афганистане.

В часности, Трамп похвалил смелую службу афганских сил безопасности, которые сражаются за свою страну.

Кстати, встреча прошла в Эр-Рияде на саммите США и мусульманских стран

По информации СМИ, в Афганистане число американских военнослужащих увеличилось на пять тысяч человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за падения фондового рынка, вызванного скандалам вокруг президента США Дональда Трампа,  500 самых богатых людей мира в целом потеряли 35 миллиардов долларов.

 


 
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