08:47 22.05.2017 | Политика | Новости
100166252:labazovych

Северная Корея назвала успешным запуск баллистической ракеты

Власти КНДР объявили об успешном пуске баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-2. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Северная Корея назвала успешным запуск баллистической ракеты

Как отмечается, КНДР осуществила пуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.

При этом ракета упала в Японское море недалеко от побережья Корейского полуострова, достигнув максимальной высоты в 560 километров.

Стоить отметить, что руководил запуском ракеты глава КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, испытание ракеты провели для оценки технических показателей.

В связи с новым ракетным запуском в КНДР Совет безопасности ООН решил провести экстренное закрытое совещание 23 мая. 

Напомним, как соощал ранее "УРА-Информ", Совет безобасности ООН пригрозил санкциями в отношении Северной Кореи после испытания баллистической ракеты, которое было проведено в ночь на 14 мая.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив