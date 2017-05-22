Северная Корея назвала успешным запуск баллистической ракеты

Как отмечается, КНДР осуществила пуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.

При этом ракета упала в Японское море недалеко от побережья Корейского полуострова, достигнув максимальной высоты в 560 километров.

Стоить отметить, что руководил запуском ракеты глава КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, испытание ракеты провели для оценки технических показателей.

В связи с новым ракетным запуском в КНДР Совет безопасности ООН решил провести экстренное закрытое совещание 23 мая.

Напомним, как соощал ранее "УРА-Информ", Совет безобасности ООН пригрозил санкциями в отношении Северной Кореи после испытания баллистической ракеты, которое было проведено в ночь на 14 мая.