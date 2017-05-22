Путин неожиданно собрался в Париж

Тут он планирует встретится с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщает российское издание "Коммерсант", ссылаясь на свои источники в высокопоставленных кругах в Кремле и информированных собеседников в Париже, официальным поводом для визита станет открытие выставки о Петре I в Версале.

Источник в Кремле уточнил, что "повестка визита будет насыщенной" и не ограничится торжественной церемонией в Версале.

Вместе с тем источник в Париже отметил, что трудно себе представитель, что Путин отправился бы во Францию, не получив согласия на встречу с новым президентом

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о планах Путина посетить Францию, заверил, что будет по этому поводу объявление.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко после переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что работа в "Нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) будет активизирована в ближайшее время.