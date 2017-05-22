12:51 22.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Процесс обновления ЦИК заблокирован

Сейчас в стране пока что никакая фракция не вносила свой новый перечень кандидатов в состав Центризбиркома.

Процесс обновления ЦИК заблокирован

Так, пока что никакая фракция не вносила собственный перечень кандидатов в состав Центризбиркома. Это значит, что обновление Центризбиркома пока что заблокировано и главе государства также не подан список кандидатов. Про это рассказали в сообщении избиркома при помощи соцсетей.

В Администрации же главы украинского государства добавили, что к 15-му мая фракции не выполнили распоряжение Порошенко о внесении одобренного списка.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в ЦИК просили депутатов объяснить детали выборов на оккупированной территории.


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