12:50 22.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Пенсионную реформу оформят в законопроект после обсуждения в комитете, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в понедельник, 22 мая, заявил, что концепция проекта пенсионной реформы будет оформлена в проект закона после того, как ее обсудят прежде всего в парламенте.

Пенсионную реформу оформят в законопроект после обсуждения в комитете, - Парубий

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, украинским политикам необходимо сделать площадку для аккумуляции всех предложений, которые касаются пенсионной реформы.

При этом в качестве компромисса может быть тот вариант, который будет поддержан залом", подчеркнул Парубий.

Также спикер Рады Андрей Парубий добавил, что предварительная презентация концепции реформы с ее последующим обсуждением соответствует европейской практике.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что проект закона о пенсионной реформе, разработанный правительством, будет передан в Верховную Раду в июне 2017 года.
 


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