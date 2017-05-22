Пенсионную реформу оформят в законопроект после обсуждения в комитете, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в понедельник, 22 мая, заявил, что концепция проекта пенсионной реформы будет оформлена в проект закона после того, как ее обсудят прежде всего в парламенте.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По его словам, украинским политикам необходимо сделать площадку для аккумуляции всех предложений, которые касаются пенсионной реформы.
При этом в качестве компромисса может быть тот вариант, который будет поддержан залом", подчеркнул Парубий.
Также спикер Рады Андрей Парубий добавил, что предварительная презентация концепции реформы с ее последующим обсуждением соответствует европейской практике.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что проект закона о пенсионной реформе, разработанный правительством, будет передан в Верховную Раду в июне 2017 года.