Парубий уверен, что вопрос о визовом режиме с Россией нужно рассматривать после политических консультаций

Такое мнение в понедельник, 22 мая в эфире одного из украинских телеканалов высказал председатель парламента Андрей Парубий. По его словам, в этой инициативе важно, чтобы была твердая уверенность, что будет большинство в зале.

Неуспех голосования этого вопроса будет иметь очень негативный внешний резонанс, - сказал председатель парламента, добавив, что нужно завершить политические консультации перед тем, как этот вопрос поставить в повестку дня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня после заседания фракции "Блок Петра Порошенко" заместитель председателя БПП Алексей Гончаренко пояснил, что в повестке дня Верховной рады Украины на эту неделю вопроса о введении визового режима с Российской Федерацией нет. Вместе с тем он не исключил, что в четверг парламент может вернуться к его обсуждению.