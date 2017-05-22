Парламент в четверг может вернуться к вопросу визового режима с Россией

Вместе стем не исключено, что в четверг парламент может вернуться к его обсуждению. Такое мнение высказал в понедельник, 21 мая, после заседания фракции "Блок Петра Порошенко" заместитель председателя БПП Алексей Гончаренко.

По его словам, фракция пока на этот счет никаких решений не принимала, потому что такого пункта пока нет в повестке дня. Однако, возможно, мы вернемся к обсуждению этого вопроса, - пояснил политик.

Но также заверил, что в повестке дня на этой неделе также нет вопросов нового состава Центральной избирательной комиссии и назначения аудитора Национального антикоррупционного бюро. Между тем фракция БПП решила поддержать законопроект о введении квот украинского языка на телевидении, - отметил Гончаренко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение визового режима с Российской Федерацией грозит Украине "негативным эффектом".