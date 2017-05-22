13:50 22.05.2017 | Политика | Новости
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Маккейн назвал Путина "головорезом и убийцей", - СМИ

Сенатор США Джон Маккейн считает российского президента Владимира Путина "головорезом и убийцей".

Маккейн назвал Путина

Об этом американский политик заявил в эфире телеканала Fox News.

Согласно словам Маккейна, министр иностранных дел России Сергей Лавров является ставленником головореза и убийцы, а именно Владимира Путина.

Также Джон Маккейн добавил, что у Лаврова не было никаких дел в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом.

Однако, если Трамп считает, что ему нужно провести с Лавровым личную встречу, то это вполне возможно. При этом надо учитывать тот факт, что министр иностранных дел России не более чем пропагандист Владимира Путина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кремле готовы предоставить сенату и конгрессу США запись переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа.


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