Коалиция согласовала кандидатуру Денисовой на пост омбудсмена

В понедельник, 22 мая, фракции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" согласовали ее кандидатуру. Как сообщил источник в "Народном фронте" по итогам заседания фракции, теперь за БПП закрепляется должность председателя Счетной палаты.

В то же время, источник добавляет, что в Блоке Порошенко до сих пор не определилось со своим представителем на должность председателя Счетной палаты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины должна принять проекты законов, касающихся судебной реформы.

Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.