14:31 22.05.2017 | Политика | Новости
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Дональд Трамп прибыл в Израиль для встречи с правительством

Reuters передает, что президент США прибыл в Израиль рейсом из Саудовской Аравии.

Дональд Трамп прибыл в Израиль для встречи с правительством

В сообщении говорится, что президентский борт Air Force One приземлился в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион. Этот рейс стал первым прямым из Эр-Рияда в Израиль.

Кроме того, это первый зарубежный официальный визит президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что в Израиле Трамп встретится с представителями правительства и с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

После этого президент направится в Ватикан на аудиенцию с Папой Франциском. Далее у Трампа запланирована неофициальная встреча с руководителями стран НАТО в Брюсселе. И последним пунктом в обширной поездке Трампа станет Сицилия, где президент США примет участие в саммите “Группы семи”.

Ранее УРА-Информ сообщал, что


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