12:57 22.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100166280:Polishuk

Безвизовый режим с ЕС заработает в ночь с 10 на 11 июня, - Порошенко

Безвизовый режим для украинцев заработает через 20 дней.

Безвизовый режим с ЕС заработает в ночь с 10 на 11 июня, - Порошенко

В ночь на 11 июня 2017 года украинцы получат возможность путешествовать в страны ЕС без виз. Об этом в понедельник, 22 мая, на своей странице в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.

Он также напомнил, что сегодня официальный журнал Европейского союза опубликовал решение об отмене виз для украинцев и теперь украинцы смогут путешествовать в страны Шенгенской зоны только с биометрическими паспортами.

Поздравляю всех украинцев - это наша общая победа!, - написал глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в официальном журнале ЕС от 22 мая 2017 года опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины.

Согласно опубликованному документу, украинцы освобождаются от требования иметь визы при пересечении внешней границы стран Европейского союза.

Украина выполнила все требования, установленные в плане действий по либерализации визового режима, представленные украинским правительством в ноябре 2010 года, и, следовательно, удовлетворяет соответствующим критериям для освобождения ее граждан от визовых требований при поездках на территорию государств-членов, - говорится в документе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив