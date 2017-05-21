Президент Ирака призвал международное сообщество помочь в восстановлении Мосула

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам президента Ирака, оценивать нанесенный городу ущерб еще рано, однако разрушения являются ужасными.

Кроме того, Масум прокомментировал дискуссию относительно возможного референдума о независимости автономной курдской области.

Так, глава государства считает, что Ирак "будет важной страной" после того, как избавится от боевиков террористической организации "Исламское государство", которые до сих пор удерживают часть Мосула.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по меньшей мере погибли 35 человек, еще десятки человек получили ранения в результате двойного теракта в Ираке.