Германия готова активизировать работу "нормандского" формата - Цеголко

По результатам встречи Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, немецкое государство готово активизировать работу "нормандского" формата (Украина, Россия, Германия, Франция).
Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.
По словам Цеголко, Германия выступает за более активное привлечение стран G7 в поддержку украинских реформ.
Также он добавил, что рабочая встреча Порошенко и Меркель состоялась в ее загородной правительственной резиденции - замке Месеберг.
"Плодотворные переговоры прошли в очень дружеской атмосфере", - подчеркнул пресс-секретарь Цеголко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское государство надеется на поддержку во время саммита G7, который состоится на Италии в конце этого месяца. Такое заявление сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.