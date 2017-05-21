03:00 21.05.2017 | Политика | Новости
100166206:labazovych

Германия готова активизировать работу "нормандского" формата - Цеголко

По результатам встречи Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель, немецкое государство готово активизировать работу "нормандского" формата (Украина, Россия, Германия, Франция).

Германия готова активизировать работу

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

По словам Цеголко, Германия выступает за более активное привлечение стран G7 в поддержку украинских реформ.

Также он добавил, что рабочая встреча Порошенко и Меркель состоялась в ее загородной правительственной резиденции - замке Месеберг.

"Плодотворные переговоры прошли в очень дружеской атмосфере", - подчеркнул пресс-секретарь Цеголко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское государство надеется на поддержку во время саммита G7, который состоится на Италии в конце этого месяца. Такое заявление сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив