Германия готова активизировать работу "нормандского" формата - Цеголко

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко.

По словам Цеголко, Германия выступает за более активное привлечение стран G7 в поддержку украинских реформ.

Также он добавил, что рабочая встреча Порошенко и Меркель состоялась в ее загородной правительственной резиденции - замке Месеберг.

"Плодотворные переговоры прошли в очень дружеской атмосфере", - подчеркнул пресс-секретарь Цеголко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское государство надеется на поддержку во время саммита G7, который состоится на Италии в конце этого месяца. Такое заявление сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.