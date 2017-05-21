Британский премьер-министр считает, что ЕС должен стране миллиарды фунтов

В сообщении говорится, что много разговоров ведется о том, какие обязательства должны быть у Соединенного Королевства и о том, какие у Британии могут быть права, учитывая те деньги, которые были выплачены в прошлом страной в прошлом.

Мэй подчеркнула, что Великобритания участвует в нескольких крупных совместных с ЕС финансовых и инвестиционных проектах. Поэтому страна имеет право на долю в конечном “счете”.

Также премьер отметила, что финансовая сторона выхода Великобритании из ЕС будет важнейшей частью переговоров.

Ранее УРА-Информ сообщал, что премьер-министр Великобритании заявила о досрочных парламентских выбора.