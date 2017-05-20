В Германии завершились переговоры Порошенко и Меркель

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, встреча двух лидеров длилась два с половиной часа. Кроме того, после переговоров глава правительства Украины отправился в мемориальный комплекс на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенгаузен.

"Президент посещает мемориальный комплекс на территории бывшего концлагеря Заксенхаузен, где были убиты тысячи украинцев", - сообщил он.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Петр Порошенко на встрече с Ангелой Меркель заявил об отсутствии альтернативы минскому процессу. Так, украинское государство должно вернуть минский процесс в конструктивное русло несмотря на действия Российской Федерации.