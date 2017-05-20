18:21 20.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Германии завершились переговоры Порошенко и Меркель

В федеративном государстве Германии завершились переговоры президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель.

В Германии завершились переговоры Порошенко и Меркель

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, встреча двух лидеров длилась два с половиной часа. Кроме того, после переговоров глава правительства Украины отправился в мемориальный комплекс на территории бывшего концентрационного лагеря Заксенгаузен.

"Президент посещает мемориальный комплекс на территории бывшего концлагеря Заксенхаузен, где были убиты тысячи украинцев", - сообщил он.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", Петр Порошенко на встрече с Ангелой Меркель заявил об отсутствии альтернативы минскому процессу. Так, украинское государство должно вернуть минский процесс в конструктивное русло несмотря на действия Российской Федерации.


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