Украина рассчитывает на поддержку стран-участников саммита G7 - Порошенко

По словам украинского лидера, данная встреча проходит накануне саммита стран Большой семерки.

В связи с этим Порошенко очень рассчитывает, что сицилийская встреча будет демонстрировать единство цивилизованного мира в поддержке Украины.

Также президент Украины добавил, что наша страна ожидает в мае завершения ратификации сенатом Нидерландов Соглашения об ассоциации с Ефросоюзом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен сделать все возможное для того, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны.