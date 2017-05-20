Украина рассчитывает на поддержку стран-участников саммита G7 - Порошенко

Украинское государство надеется на поддержку во время саммита G7, который состоится на Италии в конце этого месяца. Такое заявление сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
По словам украинского лидера, данная встреча проходит накануне саммита стран Большой семерки.
В связи с этим Порошенко очень рассчитывает, что сицилийская встреча будет демонстрировать единство цивилизованного мира в поддержке Украины.
Также президент Украины добавил, что наша страна ожидает в мае завершения ратификации сенатом Нидерландов Соглашения об ассоциации с Ефросоюзом.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен сделать все возможное для того, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны.