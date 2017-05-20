16:49 20.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина рассчитывает на поддержку стран-участников саммита G7 - Порошенко

Украинское государство надеется на поддержку во время саммита G7, который состоится на Италии в конце этого месяца. Такое заявление сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Украина рассчитывает на поддержку стран-участников саммита G7 - Порошенко

По словам украинского лидера, данная встреча проходит накануне саммита стран Большой семерки.

В связи с этим Порошенко очень рассчитывает, что сицилийская встреча будет демонстрировать единство цивилизованного мира в поддержке Украины.

Также президент Украины добавил, что наша страна ожидает в мае завершения ратификации сенатом Нидерландов Соглашения об ассоциации с Ефросоюзом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен сделать все возможное для того, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны.


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