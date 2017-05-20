09:02 20.05.2017 | Политика | Новости
100166178:mysnichenko

Порошенко встретится с Меркель

20-го мая глава украинского государства П. Порошенко прибудет в Германию.

Порошенко встретится с Меркель

Так, известно, что это будет однодневный визит Петра Порошенко в эту страну и в рамках него планируется также устроить встречу с Ангелой Меркель. Про это рассказали работники президентской пресс-службы.

Таким образом, сегодня- 20-го мая – Порошенко с визитом длительностью в одни сутки посетит Германию и там устроит встречу с Ангелой Меркель. Переговоры должны будут пройти в резиденции немецкого правительства, а именно – в Замке Месеберг.

Как сообщал УРА-Информ, ранее прошла встреча Меркель с Путиным – в н.п. Сочи. В рамках той встречи обсуждали политические вопросы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив