Десантники на передовой получат новые танки, - Порошенко

Эти сведения распространил сегодня при помощи интернета – 20-го мая – глава украинского государства – Петр Порошенко. Согласно его словам – новая партия отличных танков марки Т-80 очень скоро будет направлена на передовую – специально для десантников, защищающих нашу страну. Отныне также будет продолжена работа по укреплению оборонной способности нашего государства – также подчеркнул Порошенко. Он при этом добавил также, что нужно в срочном порядке устроить модернизацию танков марок Т-80, а также танков Т-64.

Как сообщал УРА-Информ, около границ Украины весной зафиксировано большое количество российских танков.