12:45 20.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Десантники на передовой получат новые танки, - Порошенко

Новая партия танков марки Т-80 очень скоро отправится десантникам, пребывающим сейчас на передовой.

Десантники на передовой получат новые танки, - Порошенко

Эти сведения распространил сегодня при помощи интернета  – 20-го мая – глава украинского государства – Петр Порошенко. Согласно его словам – новая партия отличных танков марки Т-80 очень скоро будет направлена на передовую – специально для десантников, защищающих нашу страну. Отныне также будет продолжена работа по укреплению оборонной способности нашего государства – также подчеркнул Порошенко. Он при этом добавил также, что нужно в срочном порядке устроить модернизацию танков марок Т-80, а также танков Т-64.

Как сообщал УРА-Информ, около границ Украины весной зафиксировано большое количество российских танков.


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