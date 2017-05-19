10:05 19.05.2017 | Политика | Новости
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В США осудили "непрофессиональный" захват их самолета китайскими истребителями

Два китайских истребителя Су-30 осуществили "непрофессиональный" перехват американского военного самолета над Восточно-Китайским морем.

В США осудили

Об этом CNN сообщили военные силы США.

В частности, в Вашингтоне заявили, что для американского самолета WC-135 Constant Phoenix, это был плановый полет в научных целях и на момент перехвата он находился в международном воздушным пространстве.

Стоит отметить, что ранее этот самолет уже использовался для сбора данных об испытаниях ядерного оружия в Северной Корее.

Напомним, Китай весьма настороженно относится к любой активности американских военных вблизи своих территориальных вод.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в Китае встревожены вероятной поддержкой Тайваня избранным президентом США Дональдом Трампом и продумывают " жесткие меры", призванные пресечь стремление острова к независимости.


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