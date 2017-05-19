Украинским чиновникам придется переписать отчетность в е-декларациях

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, на выполнение указа президента Украины от 15 мая 2017 года №133/2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" необходимо изменить электронные почтовые ящики российских доменов (например mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в личных учетных записях Единого государственного реестра деклараций лиц.

При этом в ведомстве подчеркнули, что выполнять функции государства или местного самоуправления можно на украинских серверах (например ukr .net, i.ua, email.ua, gmail.com).

Кроме того, для изменения электронного адреса в личном кабинете в реестре деклараций получение нового ключа цифровой электронной подписи не требуется.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет ООО "Мейл.Ру Украина", ООО "Яндекс" и акционерное общество "Лаборатория Касперского".