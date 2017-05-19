17:25 19.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина заинтересована в активизации торгово-экономического сотрудничества с Колумбией

Украинское государство очень заинтересовано в активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Колумбией. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время встречи с главой Сената Колумбии Маурисио Лискани Аранго.

Украина заинтересована в активизации торгово-экономического сотрудничества с Колумбией

Такие сведения передает пресс-служба Верховной Рады.

Согласно словам Парубия, Колумбия является одним из наиболее перспективных партнеров для Украины. Поскольку, военный опыт между двумя государствами является взаимовыгодным и интересным.

Также спикер подчеркнул, что наша страна действительно неравнодушна в развитии межпарламентского сотрудничества с Колумбией.

В свою очередь глава Колумбии отметил крепкие отношения между странами.

Стоить добавить, что стороны государств договорились о формировании украино-колумбийских групп дружбы парламентариев в законодательных учреждениях Украины и Колумбии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Украина и Китай подписали контракт на проведение работ по дноуглублению в морпорту "Южный".


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