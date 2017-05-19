Парубий поведал об утверждении Счетной палаты

Эти сведения 19-го мая распространил глава украинского парламента – А. Парубий. Согласно его сообщению – дело касательно Счетной палаты внесли в зал раньше, но оно не смогло набрать нужного числа голосов. Сейчас стартовал новый процесс, ведь по закону про эту палату, когда такие нерезультативные голосования есть, должен быть объявлен новый конкурс. Вскоре проведут конкурс, внесут кандидатов – потом их рассмотрят, а на это надо минимум 30-60 дней – добавил Парубий.

Как сообщал УРА-Информ, парламент в апреле провалил назначение состава Счетной палаты.