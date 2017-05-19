Литва планирует направить больше военных инструкторов в Украину - ВИДЕО
Государство Литвы намерено продолжить сотрудничество с отечественным Министерством обороны. В частности, планируется увеличить численность литовских военных инспекторов, которые обучают военнослужащих Украины.
Об этом сообщил литовский министр Раймундас Кароблис на официальной встрече с отечественным министром обороны Степаном Полтораком.
По словам Кароблиса, необходимо усовершенствовать учения инструкторов Литвы, которые учат украинских военнослужащих.
Кроме того, продолжать международное сотрудничество и обмен опытом в направлении общественного демократического контроля вооруженных сил, сотрудничества на уровне УСН, кибернетической безопасности и образовательных программ.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2017 года в Украине и за ее пределами Вооруженные силы Украины провели более 500 военных учений. К этим учениям были привлечены инструкторы из стран Североатлантического альянса и стран ЕС.
Министерство обороны Украины направило на выплаты семьям военнослужащих, находящихся в заложниках в Донбассе, 8 млн грн. На следующей неделе военные части и подразделения должны осуществить соответствующие перерасчеты и выплаты семья.