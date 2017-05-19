13:19 19.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Литва планирует направить больше военных инструкторов в Украину - ВИДЕО

Государство Литвы намерено продолжить сотрудничество с отечественным Министерством обороны. В частности, планируется увеличить численность литовских военных инспекторов, которые обучают военнослужащих Украины. 

Литва планирует направить больше военных инструкторов в Украину - ВИДЕО

Об этом сообщил литовский министр Раймундас Кароблис на официальной встрече с отечественным министром обороны Степаном Полтораком.

По словам Кароблиса, необходимо усовершенствовать учения инструкторов Литвы, которые учат украинских военнослужащих.

Кроме того, продолжать международное сотрудничество и обмен опытом в направлении общественного демократического контроля вооруженных сил, сотрудничества на уровне УСН, кибернетической безопасности и образовательных программ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2017 года в Украине и за ее пределами Вооруженные силы Украины провели более 500 военных учений. К этим учениям были привлечены инструкторы из стран Североатлантического альянса и стран ЕС.


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