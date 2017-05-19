Климкин объяснил Совету Европы, почему Украина заблокировала российские соцсети

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Климкина, в рамках гибридной войны Россия инструментализировала интернет и, в частности, социальные сети.

В связи с этим, украинское государство было вынуждено ввести санкции против ряда российских юридических лиц, деятельность которых угрожает национальной информационной и кибербезопасности, а также сеет ненависть и раздор.

"Российская Федерация должна нести ответственность за свои действия", - считает Климкин.

Также украинский министр отметил, что это важный формат и хорошая возможность сверить часы с коллегами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента Украины Петр Порошенко немедленно отменить запрет, который ограничивает работу интернет-ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", "РБК", "Яндекс" и других ресурсы.