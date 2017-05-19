Бразильский суд разрешил начать расследование против президента Мишеля Темера

Прокуратура страны подозревает его в коррупции. Как сообщают бразильские СМИ, поводом для подозрения стала оказавшаяся в распоряжении суда видеозапись.

На ней Темер якобы согласует подкуп за молчание бывшего спикера нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Куньи, который отбывает тюремный срок за участие в коррупционных сделках.

Вместе с тем Социалистическая народная партия уже заявила, что выходит из возглавляемой Темером правящей коалиции. В парламенте страны зарегистрированы уже три депутатских запроса о начале процедуры импичмента президента.

В то же время сам Темер отрицает факт подкупа и заявил, что уходить в отставку не намерен.

Напомним, в мае 2016 года депутаты Сената Бразилии проголосовали за отстранение от занимаемой должности президента страны Дилмы Русеф. Ее также обвинили в коррупции. Исполнять обязанности главы государства тогда назначили вице-президент Бразилии Михель Темер.

Как сообщал УРА-Информ, сенат Бразилии всего лишь за два часа после импичмента Дилмы Русеф назначил Темер президентов стран. Председатель Федерального сената Ренан Калейрус объявил о вступлении в должность президента Федеративной Республики Бразилия Мишела Темера на период с 31 августа 2016 года по 31 декабря 2018 года.