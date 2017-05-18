ВАСУ отказался приостанавливать указ президента о лишении гражданства Артеменко

Суд также не стал останавливать постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Андрея Артеменко. Как сообщила пресс-секретарь суда Галина Гаевская, адвокат Артеменко просил приостановить действие указа президента, а накануне просил запретить Верховной Раде принимать решение о прекращении полномочий депутата Артеменко.

Однако, поскольку на сегодня Рада уже приняла соответствующее решение, то он просил обеспечить иск путем приостановления действия постановления, - сказала она, добавив, что ВАСУ отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Гаевская также пояснила, что украинское законодательство не допускает обеспечение иска путем приостановления актов Верховной Рады и президента Украины.

По ее словам, первое заседание по сути по делу Артеменко назначено 30 мая 11:30.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 мая Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Андрея Артеменко.