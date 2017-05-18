Украина решительно настроена вернуть Крым, - Порошенко

Во всем мире очень восхищаются душевной силой крымских татар.
При этом известно, что Украина очень решительно будет вскоре стараться возвратить себе ранее оккупированный Крым. Такое заявление 18 мая сделал глава украинского государства – П. Порошенко, обращаясь к людям в связи с годовщиной борьбы за права крымских татар.
Этот день для нашего народа является незаживающей раной, и больно особенно оттого, что была аннексия Крыма. Однако несокрушимостью и душевной силой крымских татар теперь восхищен весь мир – также отметил Порошенко. Украина будет стараться при помощи мировой солидарности все же возвратить себе Крым – также подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УРА-Информ, 18-го мая в Украине – годовщина депортации крымских татар.