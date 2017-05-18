Украина решительно настроена вернуть Крым, - Порошенко

При этом известно, что Украина очень решительно будет вскоре стараться возвратить себе ранее оккупированный Крым. Такое заявление 18 мая сделал глава украинского государства – П. Порошенко, обращаясь к людям в связи с годовщиной борьбы за права крымских татар.

Этот день для нашего народа является незаживающей раной, и больно особенно оттого, что была аннексия Крыма. Однако несокрушимостью и душевной силой крымских татар теперь восхищен весь мир – также отметил Порошенко. Украина будет стараться при помощи мировой солидарности все же возвратить себе Крым – также подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, 18-го мая в Украине – годовщина депортации крымских татар.