Украина 18 мая отмечает 73-ю годовщину депортации крымско-татарского народа

В 12 часов дня во всех городах страны состоится минута молчания по жертвам геноцида крымскотатарского народа, а вечером на Майдане Независимости в Киеве начнется траурный митинг. Как рассказал один из лидеров крымских татар, народный депутат от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров с трибуны парламента, в этом году уже в четвертый раз в Крыму в годовщину депортации будут проходить в условиях временной российской оккупации.

Как и предыдущие три года, в оккупированном Россией Крыму запрещены любые публичные мероприятия, посвященные памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

Вместе с тем Меджлис будет проводить мероприятия и митинги в других городах Украины и мире, где присутствует крымско-татарская диаспора, а Патриарх Киевского и всея Руси-Украины Филарета распорядился по случаю дня памяти жертв геноцида крымско-татарского народа и в знак солидарности и скорби во всех кафедральных храмах УПЦ Киевского Патриархата благословляется осуществить поминальный звон в течение пяти минут.

Напомним, что с 2016 года этот день считается Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа из-за массовых депортаций, которые начались 18 мая 1944 года.

Как сообщал УРА-Информ, выселение татар с полуострова было инициировано решением Государственного комитета обороны СССР. Крымско-татарский народ выгоняли из дому, не дав достаточно времени на сборы вещей и грузили в вагоны для скота, которые направлялись в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.

Официально советская россия пояснила, что участились факты участия крымских татар в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии во время Великой Отечественной войны, однако фактически из Крыма гнали и служивших в красной армии с семьями.