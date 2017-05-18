22:32 18.05.2017 | Политика | Новости
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Президент Армении распустил правительство

В четверг, 18 мая, президент Армении Серж Саргсян принял отставку правительства.

Президент Армении распустил правительство

Глава государства сегодня подписал соответствующее постановление. Как сообщает "Арменпресс", ссылаясь на информацию управления по информации и связям с общественностью правительства Армении, президент вместе с тем постановил его членам продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Как сказано в постановлении, глава государства руководствовался статьей 55 Конституции Армении в редакции 2005 года и с учетом созыва новоизбранного НС Армении. Указ вступает в силу с момента подписания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр и правительство Франции ушли в отставку перед вступлением в полномочия Макрона.


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