08:15 18.05.2017 | Политика | Новости
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Коалиция нанесла удары по ИГИЛ в Мосуле, погибли 25 мирных жителей

На севере Ирака в ночь на четверг, 18 мая, коалиция нанесла несколько авиаударов по объектам террористической организации "Исламское государство" в Мосуле.

Коалиция нанесла удары по ИГИЛ в Мосуле, погибли 25 мирных жителей

В результате таких действий погибли 25 мирных жителей. Как сообщает Anadolu cо ссылкой на правоохранительные органы Ирака целью авиаударов были объекты "ИГИЛ".

Вместе с тем представитель Министерства внутренних дел Ирака Садун Фехд сообщил, что в результате авиаударов по объектам ИГИЛ в районе Зенджилли на западе Мосула погибли женщины и дети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в иракской армии заявили, что освобождение Мосула может закончиться через несколько дней. Там уверены, что смогут вытеснить джихадистов из города до 26 мая.

Силы безопасности прикладывают значительные и эффективные усилия. Я говорю, что ИГИЛ придет конец уже через несколько дней, - заявил начальник штаба армии Ирака генерал-лейтенант Осман аль-Ганим.


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