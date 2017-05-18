Коалиция нанесла удары по ИГИЛ в Мосуле, погибли 25 мирных жителей

В результате таких действий погибли 25 мирных жителей. Как сообщает Anadolu cо ссылкой на правоохранительные органы Ирака целью авиаударов были объекты "ИГИЛ".

Вместе с тем представитель Министерства внутренних дел Ирака Садун Фехд сообщил, что в результате авиаударов по объектам ИГИЛ в районе Зенджилли на западе Мосула погибли женщины и дети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в иракской армии заявили, что освобождение Мосула может закончиться через несколько дней. Там уверены, что смогут вытеснить джихадистов из города до 26 мая.

Силы безопасности прикладывают значительные и эффективные усилия. Я говорю, что ИГИЛ придет конец уже через несколько дней, - заявил начальник штаба армии Ирака генерал-лейтенант Осман аль-Ганим.