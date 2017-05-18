09:54 18.05.2017 | Политика | Новости
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Канада поддержит санкции против России

Правительство Канады готово поддержать законопроект о санкциях против российских представителей.

Канада поддержит санкции против России

Санкции необходимы из-за нарушения прав человека. Об этом в четверг, 18 мая, выступая в парламенте, заявил министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

По его словам, правительство страны поддерживает расширение рамок, которые позволят вводить санкции по делам, которые касаются нарушения прав человека и коррупции за границей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 мая, редакция официальной государственной газеты "Урядовий курьер" опубликовала указ президента Петра Порошенко по новым санкциям Украины против российских компаний и физических лиц.

Таким образом, Указ дня вступил в силу. Накануне Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет в Украине "ВКонтакте" и "Одноклассников".


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