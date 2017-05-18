Кабмин предлагает Раде ввести пожизненное заключение за преступления против человечности

Соответствующий законопроект был в четверг, 18 мая, одобрен на заседании правительства. При этом правительство предлагает применить в этом случае высшую меру наказания в виде пожизненного заключения.

Как пояснил, представляя проект закона министр юстиции Украины Павел Петренко, документ сегодня уже должен быть отправлен в парламент, чтобы в нашем законодательстве появилась отдельная статья, которая определяет высшую меру ответственности в отношении лиц, совершающих преступления против человечности.

При этом министр отметил, что многие подобные преступления совершаются боевиками, которых поддерживает Россия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в ноября, не смогла внести изменения в закон о зачислении одного дня предварительного заключения за два дня в срок основного наказания.

За принятие за основу двух аналогичных законопроектов, №4032 и №4548, проголосовали 155 и 143 депутата соответственно. При этом во время документа глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко назвал ошибочным так называемый " закон Савченко".