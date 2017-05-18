13:32 18.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин предлагает Раде ввести пожизненное заключение за преступления против человечности

Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за преступления против человечности.

Кабмин предлагает Раде ввести пожизненное заключение за преступления против человечности

Соответствующий законопроект был в четверг, 18 мая, одобрен на заседании правительства. При этом правительство предлагает применить в этом случае высшую меру наказания в виде пожизненного заключения.

Как пояснил, представляя проект закона министр юстиции Украины Павел Петренко, документ сегодня уже должен быть отправлен в парламент, чтобы в нашем законодательстве появилась отдельная статья, которая определяет высшую меру ответственности в отношении лиц, совершающих преступления против человечности.

При этом министр отметил, что многие подобные преступления совершаются боевиками, которых поддерживает Россия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в ноября, не смогла внести изменения в закон о зачислении одного дня предварительного заключения за два дня в срок основного наказания.

За принятие за основу двух аналогичных законопроектов, №4032 и №4548, проголосовали 155 и 143 депутата соответственно. При этом во время документа глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко назвал ошибочным так называемый " закон Савченко".


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