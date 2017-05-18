08:34 18.05.2017 | Политика | Новости
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Госдеп США раскритиковал запрет Украиной российские соцсети

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки считает запрет в Украине российских интернет-ресурсов нарушением свободы слова.

Госдеп США раскритиковал запрет Украиной российские соцсети

Поскольку, свобода слова является ключевым элементом здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины. Как сообщает "Голос Америки", ссылаясь на представителей Госдепа США, никто не сомневается, что подконтрольные России СМИ пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включая Украину, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве.

Вместе с тем, США призывает украинское правительство найти пути защитить свои национальные интересы таким образом, чтобы это не подрывало конституционные принципы, - заявили в Госдепе США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента Украины Петр Порошенко немедленно отменить запрет, который ограничивает работу интернет-ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", "РБК", "Яндекс" и других ресурсы.


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