Госдеп США раскритиковал запрет Украиной российские соцсети

Поскольку, свобода слова является ключевым элементом здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины. Как сообщает "Голос Америки", ссылаясь на представителей Госдепа США, никто не сомневается, что подконтрольные России СМИ пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включая Украину, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве.

Вместе с тем, США призывает украинское правительство найти пути защитить свои национальные интересы таким образом, чтобы это не подрывало конституционные принципы, - заявили в Госдепе США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента Украины Петр Порошенко немедленно отменить запрет, который ограничивает работу интернет-ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", "РБК", "Яндекс" и других ресурсы.