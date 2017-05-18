Депутаты в четверг рассмотрит изменения к "закону Савченко" и определится относительно статуса УПЦ МП

Верховная Рада Украины в четверг, 18 мая, планирует рассмотреть изменения в "закон Савченко" и определиться относительно проекта закона об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых расположены в государстве, которая признана Верховной Радой Украины государством-агрессором.
Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов аграрной политики и внести изменения в бюджетный кодекс, касающиеся добровольного объединения территориальных общин.
Помимо этого депутаты, в частности, намерены определиться относительно законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Хорватии об экономическом сотрудничестве, которым, в частности предусмотрено создание комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Также Верховная Рада ратифицировала соглашение с Чехией о научно-технологическом сотрудничестве.