Депутаты в четверг рассмотрит изменения к "закону Савченко" и определится относительно статуса УПЦ МП

Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов аграрной политики и внести изменения в бюджетный кодекс, касающиеся добровольного объединения территориальных общин.

Помимо этого депутаты, в частности, намерены определиться относительно законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Хорватии об экономическом сотрудничестве, которым, в частности предусмотрено создание комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Также Верховная Рада ратифицировала соглашение с Чехией о научно-технологическом сотрудничестве.