10:15 18.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в четверг рассмотрит изменения к "закону Савченко" и определится относительно статуса УПЦ МП

Верховная Рада Украины в четверг, 18 мая, планирует рассмотреть изменения в "закон Савченко" и определиться относительно проекта закона об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых расположены в государстве, которая признана Верховной Радой Украины государством-агрессором.

Депутаты в четверг рассмотрит изменения к

Как сказано в повестке дня сегодняшнего заседания, среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд вопросов аграрной политики и внести изменения в бюджетный кодекс, касающиеся добровольного объединения территориальных общин.

Помимо этого депутаты, в частности, намерены определиться относительно законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Хорватии об экономическом сотрудничестве, которым, в частности предусмотрено создание комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Также Верховная Рада ратифицировала соглашение с Чехией о научно-технологическом сотрудничестве.


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