Депутаты провалила голосование по санкциям против Януковича

Соответствующее постановление поддержали только 202 народных депутатов. После этого глава парламента Андрей Парубий дважды выносил на голосование вопрос о возвращении к этому документу, однако депутаты и это не захотели поддерживать, отдав 214 и 206 голосов соответственно.

Вместе с тем в пояснительной записке к документу в частности, указывалось, что планировалось ввести санкции против Виктора Януковича и ряда бывших украинских чиновников, которые входят в его ближайшее окружение. В частности, это касалось Виталия Захарченко, Виктора Пшонки, Николая Азарова, Николая Присяжнюка, Андрея Клюева, Виктора Ратушняка, Александра Януковича, Артема Пшонки, Сергея Клюева, Сергея Курченко, Дмитрия Табачника, Сергея Арбузова, Юрия Иванющенко, Александра Клименко, Эдуарда Ставицкого, Александра Якименко, Дмитрия Фирташа, Алексея Азарова, Раисы Богатыревой и Виктора Зубрицкого.

Авторы законопроекта также отмечали, что перечисленные лица совершают действия, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также способствуют террористической деятельности, в частности, систематически оказывают финансовую и материальную помощь субъектам, осуществляющим террористическую деятельность, распространяют антиукраинские лозунги с целью дестабилизация и разрушения политических, экономических и социальных структур Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня, Оболонский районный суд Киева продолжил подготовительное заседание по делу по обвинению бывшего президента

При этом сам Янукович не явился на видеоконференцию.