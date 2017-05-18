Депутаты на следующей неделе могут заслушать отчет правительства, - Березенко

Об этом в среду, 17 мая, в кулуарах парламента рассказал журналистам заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко. По его словам, это еще не окончательно, но он думает, что на следующей неделе, возможно, это произойдет.

Дата заслушивания отчета правительства не была назначена на текущую пленарную неделю из-за большого количества важных законопроектов в повестке дня, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко придет в парламент на следующей неделе. Его отчет запланирован на среду, 24 мая. Это будет отчет генерального прокурора за первый год его работы.

Об этом в понедельник, 15 мая, на своей страничке в Facebook сообщил народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.