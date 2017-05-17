В среду Указ о санкциях против России вступает в силу

Таким образом, Указ с сегодняшнего дня вступает в силу. При этом в Администрации президента отметили, что указ вступит в силу с момента публикации в "Урядовом курьере".

Напомним, вчера Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников".

Как сообщал УРА-Информ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Указ президента Украины о запрете российских интернет-ресурсов уже вступил в силу. Механизм его реализации поручено отработать Кабинету министров Украины.