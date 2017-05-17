В Совете Европы обеспокоены запретом в Украине интернет-ресурсов

Как сказано с сообщении, размещенном в среду утром, 17 мая, на сайте Совета Европы, блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов идет против общего понимания свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации. По мнению Ягланда, полный запрет противоречит принципам пропорциональности.

Напомним, указ президента Украины Петра Порошенко о запрете российских сайтов вступил в силу.

Как сообщал УРА-Информ, по мнению международной правозащитной организации Human Rights Watch, президент Украины Петр Порошенко должен немедленно отменить запрет, который ограничивает работу интернет-ресурсов "ВКонтакте", "Одноклассники", "РБК", "Яндекс" и других, а также предпринять меры для защиты свободы слова и информации в Украине.