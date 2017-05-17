12:36 17.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина не будет использовать военный путь для возвращения контроля над Донбассом, - Полторак

Украина не собирается возвращать себе контроль над территориями Донбасса. Что оккупированы, при помощи войны.

Украина не будет использовать военный путь для возвращения контроля над Донбассом, - Полторак

Такое заявление 17 мая сделал Степан Полторак – министр обороны нашего государства – в рамках визита в Берлин – сообщает сегодня DW. По его словам – в стране даже не поднимался вопрос касательно захвата территорий Луганщины и Донетчины, что оккупированы, путем войны. Но если РФ решит пойти путем открытой агрессии – то каждый украинец будет защищать свою землю.

Нарушение же минских соглашений, а также и перемирия – полностью на совести России – подчеркнул министр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Полторак подчеркивал, что ВСУ полностью готовы к перемирию на востоке.


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