Путин готов обнародовать запись беседы Лаврова с Трампом

В сообщении говорится, что, по словам В.Путина, если администрация Соединенных Штатов сочтет это возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в сенат и конгресс США.

Также президент добавил, что Россия сделает это только в том случае, если американская администрация этого захочет.

Позже помощник Путина поправил президента и сообщил, что аудиозапись во время встречи Д.Трампа с Лавровым не велась, - есть только стенограмма.

Шумиха вокруг встречи Трампа с Лавровым образовалась после заявления газеты The Washington Post о том, что президент США раскрыл министру иностранных дел РФ секретную информацию.

В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент не обсуждал "источники, методы или военные операции" во время встречи с Лавровым. Такую же точку зрения выразил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав публикацию чушью.

Сам же Дональд Трамп признался, что он поделился информацией о терроризме с Россией, потому имел "полное право" сделать это.

Ранее УРА-Информ сообщал, что недавно лидер США Дональд Трамп выдвинул свою догадку, почему Крым был аннексирован Россией.