20:05 17.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Подписании "безвиза" это исторический день как для Украины, так и для ЕС, - Порошенко

Подписанием законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для украинцев Украина возвращается в европейскую семью.

Подписании

Это исторический день как для Украины, так и для Европейского союза. Такое мнение высказал журналистам в среду, 17 мая, после подписания председателем Европейского парламента Антонио Таяни и представителем председательствующей в Евросоюзе Мальты документа президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава украинского государства поблагодарил все страны Евросоюза за поддержку Украины на этом пути, а также главу Европарламента за его усилия для предоставления безвизового режима.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Страсбурге сегодня состоялась церемония подписания президентом Европейского парламента Антонио Таяни и представителем мальтийського председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

На церемонии присутствовал и президент Украины Петр Порошенко, который по окончанию церемонии признался, что очень рад произошедшему.


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