Подписании "безвиза" это исторический день как для Украины, так и для ЕС, - Порошенко

Это исторический день как для Украины, так и для Европейского союза. Такое мнение высказал журналистам в среду, 17 мая, после подписания председателем Европейского парламента Антонио Таяни и представителем председательствующей в Евросоюзе Мальты документа президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава украинского государства поблагодарил все страны Евросоюза за поддержку Украины на этом пути, а также главу Европарламента за его усилия для предоставления безвизового режима.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Страсбурге сегодня состоялась церемония подписания президентом Европейского парламента Антонио Таяни и представителем мальтийського председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

На церемонии присутствовал и президент Украины Петр Порошенко, который по окончанию церемонии признался, что очень рад произошедшему.