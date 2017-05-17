Кабмин поддержал пенсионную реформу в Украине – ВИДЕО
Телеканал 112 передает, что сегодня на заседании Кабинета министров Украины был поддержан законопроект о пенсионной реформе.
В сообщении говорится, что премьер-министр Владимир Гройсман выразил желание принять вышеуказанный закон и направить на Совет реформ и в парламент, чтобы получить поддержку.
Сообщается также, что данное решение было принято КМУ единогласно.
Что касается самого законопроекта, то он подразумевает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет, а также повышение самих пенсионных выплат. Повысить пенсии премьер предлагает не с 1 декабря, как планировалось ранее, а уже с 1 октября.
Кроме того, в рамках проведения в Украине пенсионной реформы заработал специальный сайт "Пенсии-2017.info". со всей необходимой информацией.
Премьер-министр Владимир Гройсман пригласил украинцев воспользоваться этим информационным ресурсом.