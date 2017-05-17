14:22 17.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин поддержал пенсионную реформу в Украине – ВИДЕО

Телеканал 112 передает, что сегодня на заседании Кабинета министров Украины был поддержан законопроект о пенсионной реформе.

Кабмин поддержал пенсионную реформу в Украине – ВИДЕО

В сообщении говорится, что премьер-министр Владимир Гройсман выразил желание принять вышеуказанный закон и направить на Совет реформ и в парламент, чтобы получить поддержку.

Сообщается также, что данное решение было принято КМУ единогласно.

Что касается самого законопроекта, то он подразумевает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет, а также повышение самих пенсионных выплат. Повысить пенсии премьер предлагает не с 1 декабря, как планировалось ранее, а уже с 1 октября.

Кроме того, в рамках проведения в Украине пенсионной реформы заработал специальный сайт "Пенсии-2017.info". со всей необходимой информацией.

Премьер-министр Владимир Гройсман пригласил украинцев воспользоваться этим информационным ресурсом.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  50 депутатов Верховной рады постоянно пропускают голосования в парламенте.


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