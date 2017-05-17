Human Rights Watch призвала Порошенко отменить блокировку российских сайтов

Организация также призывает главу украинского государства предпринять меры для защиты свободы слова и информации в Украине. Как сказано в заявлении представительницы организации Тани Купер, обнародованном с среду утром, 17 мая, за один ход Порошенко нанес страшный удар по свободе слова в Украине.

Это непростительное нарушение права украинского народа на получение информации по их выбору, Евросоюз и другие международные партнеры Украины должны немедленно призвать Украину отменить его, – сказано в заявлении Купер.

В организации также напомнили, что по состоянию на апрель 2017 года, 78% всех интернет-пользователей в Украине, а это около 20 миллионов, имели аккаунт в ВКонтакте.

Напомним, украинских провайдеров, которые откажутся от блокирования российских сайтов в соответствии с введенным в действие указом президента Петра Порошенко решением Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против России, привлекут к административной ответственности и будут штрафовать.

Как сообщал УРА-Информ, в среду, 17 мая, редакция официальной государственной газеты "Урядовий курьер" опубликовала указ президента Петра Порошенко по новым санкциям Украины против российских компаний и физических лиц.